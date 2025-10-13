الأونروا: نحتاج إلى الضوء الأخضر من إسرائيل لنقل المساعدات لقطاع غزة



وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين "الأونروا"، أنها مستعدة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، وتحتاج إلى الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية للقيام بذلك.

جاء في منشور على حساب "الأونروا" الرسمي على موقع "إكس": "خلال الهدنة الأولى أدخلت الأونروا خلال الأيام الأربعة الأولى مواد غذائية كافية لمليون شخص، أي نصف عدد السكان".

أضافت الوكالة: "لدينا تلك الإمدادات خارج القطاع والقدرات والكوادر في الداخل لإدخالها".

وأشارت الوكالة إلى أن لديها خبرة 75 عاما في غزة، والمعرفة والشبكة والخطط قائمة لتوزيع المساعدات في القطاع بشكل فعال. نحن نحتاج فقط إلى الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل و"حماس" اتفقتا قبل أيام على خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط معينة مع نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في القطاع وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" وتسليم الجثث مقابل الإفراج عن حوالي ألفي شخص من السجون الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.