إعلان

ترامب: الحرب في غزة انتهت.. والأمور بالقطاع ستُصبح على ما يرام

كتب : مصراوي

02:00 ص 13/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الحرب في غزة انتهت، وقد يفرج عن المحتجزين مبكرا بعض الشيء.

أشار ترامب إلى أن رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر، ستكون خاصة جدا للاحتفال بعودة المحتجزين الإسرائيليين.

نقلت صحيفة أكسيوس عن ترامب خلال إحاطة صحفية على متن الطائرة قوله: "إن الحرب في غزة انتهت، وإن وقف إطلاق النار سيصمد"، مؤكدا أن الإسرائيليين والعرب سعداء بالاتفاق، وهذا أمر لم يحدث من قبل.

وأشار إلى تقديم الكثير من الضمانات الشفهية، مؤكدا أن الأمور في غزة ستصبح على ما يرام، وفقا لما ذكرته الغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب خطاب ترامب في الكنيست الحرب في غزة حزمة مساعدات إنسانية لقطاع غزة غزة زيارة ترامب إلى مصر حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا