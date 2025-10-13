ترامب: الحرب في غزة انتهت.. والأمور بالقطاع ستُصبح على ما يرام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الحرب في غزة انتهت، وقد يفرج عن المحتجزين مبكرا بعض الشيء.

أشار ترامب إلى أن رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر، ستكون خاصة جدا للاحتفال بعودة المحتجزين الإسرائيليين.

نقلت صحيفة أكسيوس عن ترامب خلال إحاطة صحفية على متن الطائرة قوله: "إن الحرب في غزة انتهت، وإن وقف إطلاق النار سيصمد"، مؤكدا أن الإسرائيليين والعرب سعداء بالاتفاق، وهذا أمر لم يحدث من قبل.

وأشار إلى تقديم الكثير من الضمانات الشفهية، مؤكدا أن الأمور في غزة ستصبح على ما يرام، وفقا لما ذكرته الغد.