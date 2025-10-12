الرئاسة الفرنسية: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

(أ ب)

شكل رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه حديثا، سيباستيان ليكورنو، حكومة جديدة، اليوم الأحد، في وقت يواجه فيه ضغوطا لتقديم ميزانية عاجلة وتهدئة الاضطرابات السياسية التي تربك الشركات وتلحق الضرر بصورة البلاد.

وتضم الحكومة عدة أعضاء شغلوا مناصب في حكومات سابقة، وينتمون إلى معسكر الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه من المحافظين، إضافة إلى عدد قليل من الأشخاص من خارج المجال السياسي.

ومن غير الواضح مدة استمرار هذه الحكومة الجديدة، ولا يتمتع الرئيس ماكرون، الذي تمتد ولايته حتى عام 2027، بأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، وقد دعا نواب في المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة أو استقالته.

وتشمل التعيينات الجديدة وزيرة دفاع جديدة، هي كاترين فوترين وزيرة العمل السابقة، التي ستساهم في الإشراف على الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا ومعالجة التهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن الأوروبي.

وسيصبح قائد شرطة باريس، لوران نونيز، الذي أشرف على الأمن خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024، وزيرا للداخلية، مكلفا بالشؤون الأمنية الوطنية.

وسيشغل رولان ليسكور منصب وزير المالية، وهو دور حاسم بينما تحاول فرنسا إعداد ميزانية تعالج تفاقم الديون وتزايد الفقر.

ومن بين الذين حافظوا على مناصبهم وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي يتوجه، غدا الاثنين، مع الرئيس ماكرون إلى مصر لحضور احتفال دولي بمناسبة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.