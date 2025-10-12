رئيس وزراء قطر: أحد الأسئلة الجوهرية هو لمن ستسلم حماس سلاحها

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الوسطاء قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر تعقيدا في مفاوضات غزة، نظرا لعدم جاهزية الأطراف المعنية للتعامل معها في المرحلة الحالية.

وأضاف وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأحد، أن السعي نحو مفاوضات شاملة منذ البداية كان سيعرقل التقدم الذي تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن التدرج في معالجة الملفات ساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة، أبرزها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار إلى أن أحد الأسئلة الجوهرية التي لا تزال مطروحة هو مستقبل سلاح حركة حماس، مضيفًا: "هناك فرق جوهري بين تسليم حماس سلاحها لسلطة فلسطينية أو لجهة أخرى".

وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون بحث تشيكل قوة الاستقرار الدولية، لافتًا إلى أن حماس منفتحة على مناقشة كيفية عدم تشكيلها تهديدا لإسرائيل.