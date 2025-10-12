إعلام عبري: بعض جثث الأسرى لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تم إبلاغ بعض عائلات الأسرى القتلى أن أبناءهم لن يتم الإفراج عن جثثهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وقبل قليل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن عملية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ستبدأ في وقت مبكر من صباح يوم غد الاثنين، حيث سيتم الإفراج عنهم دفعة واحدة.

وأكدت المتحدثة، أن الجيش الإسرائيلي تراجع إلى الخط الأصفر، في انتظار تنفيذ عملية الإفراج عن جميع الأسرى قريبًا.

وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح الفلسطينيين بعد التأكد من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وفيما يتعلق بجثث الأسرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنهم مستعدون لاستقبال جثث الأسرى المتوفين وعددهم 28 بعد إطلاق سراح الأحياء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك مؤشرات في إسرائيل تقول إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى هذه الليلة بهدف الانتهاء قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات الخاصة من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم جميعًا قبل وصول ترامب.