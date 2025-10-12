وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك مؤشرات في إسرائيل تقول إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى هذه الليلة بهدف الانتهاء قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات الخاصة من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم جميعًا قبل وصول ترامب.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن حركة حماس أكدت للمرة الأولى عبر الوسطاء أنها تحتجز 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وتستعد قاعدة جوية قرب تل أبيب لاستقبال 6 طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز بوينج C-17، في إطار التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى إسرائيل.

وبحسب موقع "أكسيوس"، من المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست ويجتمع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي الزيارة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وذلك عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق في ساعات الفجر الأولى.