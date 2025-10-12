الأونروا: نحو 170 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة

وكالات

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن نحو 170 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن شاحناتها غير معنية إلى الآن.

وأكدت الأونروا، أنها جزء رئيسي في توزيع المساعدات، مضيفة "نحن المنظمة الوحيدة التي تملك مخازن في غزة وقادرة على توزيع المساعدات بطريقة منظمة وشفافة".

وتابعت: "الأونروا هي الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على توزيع المساعدات في مدينة غزة"، موضحة أن لديها آلاف العاملين ومئات نقاط التوزيع ويمكنها إعادة تجهيز المدمر منها خلال ساعات في مدينة غزة.

وذكرت المنظمة الأممية، أن إسرائيل هي من تحدد دخول المساعدات ونوعيتها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تشرف عليه إشرافًا كاملًا، مشيرة إلى أن 6 آلاف شاحنة مساعدات للأونروا تتواجد على أبواب قطاع غزة وهناك محادثات للسماح بدخولها.