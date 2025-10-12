إعلان

الكاميرون تجري انتخابات رئاسية.. والرئيس بول بيا يسعى لفترة جديدة

كتب : مصراوي

07:42 ص 12/10/2025

الرئيس الكاميروني بول بيا

وكالات

يدلي الكاميرونيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الرئيس الحالي بول بيا، أكبر حكام العالم سنا البالغ من العمر 92 عاما، على قبضته على السلطة التي استمرت 43 عاما بالرغم من المعارضة النشطة التي تضغط من أجل التغيير.

ومن بين معارضي بيا المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة عيسى تشيروما، 76 عاما، الذي استقطب حشودا كبيرة تطالب بإنهاء فترة حكم الزعيم المخضرم الطويلة.

وتؤيد بعض أحزاب المعارضة والجماعات المدنية ترشح تشيروما.

ومع ذلك، يقول محللون، إن من المرجح أن يعاد انتخاب بيا، الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 نظرا لسيطرته القوية على أجهزة الدولة وعدم توحد صفوف المعارضة.

لكن منتقدي بيا لا يزالون يأملون في الإطاحة به بعد عقود من الركود الاقتصادي والتوترات في الدولة الواقعة في إفريقيا الوسطى التي يبلغ العديد سكانها 30 مليون نسمة.

يبدأ التصويت في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش وينتهي في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في غضون 15 يوما.

ألغى بيا الحد الأقصى لمدد الحكم الرئاسية في عام 2008.

ووفقا للنظام الانتخابي، تجرى الانتخابات على جولة واحدة ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة، بحسب الغد.

الرئيس الكاميروني بول بيا الرئيس الكاميروني انتخابات الكاميرون الكاميرون

