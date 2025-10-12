إعلان

الأمم المتحدة: أنطونيو جوتيريش سيحضر قمة شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

كتب : مصراوي

06:27 ص 12/10/2025

أنطونيو جوتيريش

وكالات

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن أنطونيو غوتيريش، سيشارك غدًا الإثنين، في قمة دولية حول غزة في مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

قال الناطق باسم مكتبه: "إن جوتيريش سيسافر إلى مصر ليحضر قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أنه سيعود يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة الأممية.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان قمة شرم الشيخ للسلام، غدًا الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة قمة شرم الشيخ اتفاق غزة بنود اتفاق غزة

