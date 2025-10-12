إعلان

أكسيوس: إسبانيا وإيران ضمن الدول المدعوة إلى قمة شرم الشيخ وإسرائيل لن تشارك

كتب : مصراوي

12:38 ص 12/10/2025

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قال مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، إن وزارة الخارجية الأمريكية وجّهت دعوة رسمية إلى عدة دول لحضور قمة الزعماء بشأن إنهاء الحرب في غزة التي ستعقد يوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن واشنطن وسّعت قائمة المدعوين بشكل كبير، إذ أضافت إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا.

ووفقا لما نقله "أكسيوس" عن أحد المصادر، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إيران على قائمة المدعوين إلى قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن إسرائيل لن تشارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد غد الاثنين.

وقال المتحدث في بيان صحفي: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان (قمة شرم الشيخ للسلام) بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".

وأشار المتحدث إلى أن القمة "تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء الحرب في غزة شرم الشيخ توقيع اتفاق غزة إسرائيل

