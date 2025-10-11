إعلان

صور جديدة ترصد عودة النازحين في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

03:10 م 11/10/2025
أظهرت صور جديدة النازحين الفلسطينيين في غزة وهم يعودون إلى الأجزاء الشمالية من القطاع الذي مزقته الحرب، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر أمس الجمعة أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقًا على القطاع، نزح كل سكان شمال غزة تقريبًا.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات ستظل موجودة في مناطق مختلفة، محذرًا السكان من الاقتراب منها.

