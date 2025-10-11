إعلان

بلدية غزة تدعو إلى حماية المرافق العامة ومنع التعدي عليها

كتب : مصراوي

11:35 ص 11/10/2025

بلدية غزة

غزة- (د ب أ)

دعت بلدية غزة اليوم السبت المواطنين والأهالي ولجان الأحياء إلى التعاون في حماية المرافق العامة ومنع التعدّي عليها.

وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، :"معًا نُعيد الحياة إلى مدينتنا .. غزة تتنفّس من جديد .. وطواقمنا تواصل عملها بكلّ جهد لإعادة الحياة إلى شوارعها".

وأهابت البلدية بالمحافظة على المرافق العامة، والشوارع، والمفترقات خالية من البسطات والعوائق، لتسهيل الحركة المرورية أمام سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ والخدمات.

وأكدت أن "الحفاظ على المرافق العامة مسؤوليةٌ جماعية وواجبٌ وطني، فهي ملكٌ وحقٌّ لكلّ أبناء المدينة".

بلدية غزة حماية المرافق العامة منع التعدي

