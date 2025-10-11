القوات الباكستانية تقتل 30 مسلحا بعد كمين أسفر عن مقتل 11 جنديا

بيشاور، باكستان- (أ ب)

قال الجيش الباكستاني يوم الجمعة إن قواته تحركت بناء على معلومات استخباراتية وقتلت 30 مسلحا في غارات متعددة على مخابئ حركة طالبان الباكستانية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وجاءت هذه الغارات بعدما نصب متمردون كمينا لقافلة أمنية في وقت سابق من الأسبوع وقتلوا 11 جنديا باكستانيا. كما هاجمت مجموعة من طالبان الباكستانية منشأة للشرطة في مدينة ديرا إسماعيل خان في شمال غرب البلاد مساء الجمعة، وتم سماع عدة انفجارات، حسبما قالت الشرطة.

وقال الجيش في بيان إنه نفذ الغارات في أوراكزاي، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، حيث تعرضت قافلة عسكرية لهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الكمين "أدى إلى استشهاد" 11 جنديا، من بينهم ضابطان كبيران.

وفي بيان موجز يوم الأربعاء الماضي، أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكمين الذي استهدف القافلة في أوراكزاي وغيرها من المناطق.