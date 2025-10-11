إعلان

القوات الباكستانية تقتل 30 مسلحا بعد كمين أسفر عن مقتل 11 جنديا

كتب : مصراوي

11:13 ص 11/10/2025

القوات الباكستانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيشاور، باكستان- (أ ب)

قال الجيش الباكستاني يوم الجمعة إن قواته تحركت بناء على معلومات استخباراتية وقتلت 30 مسلحا في غارات متعددة على مخابئ حركة طالبان الباكستانية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وجاءت هذه الغارات بعدما نصب متمردون كمينا لقافلة أمنية في وقت سابق من الأسبوع وقتلوا 11 جنديا باكستانيا. كما هاجمت مجموعة من طالبان الباكستانية منشأة للشرطة في مدينة ديرا إسماعيل خان في شمال غرب البلاد مساء الجمعة، وتم سماع عدة انفجارات، حسبما قالت الشرطة.

وقال الجيش في بيان إنه نفذ الغارات في أوراكزاي، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، حيث تعرضت قافلة عسكرية لهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الكمين "أدى إلى استشهاد" 11 جنديا، من بينهم ضابطان كبيران.

وفي بيان موجز يوم الأربعاء الماضي، أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكمين الذي استهدف القافلة في أوراكزاي وغيرها من المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الباكستاني مخابئ حركة طالبان مدينة ديرا إسماعيل معلومات استخباراتية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة