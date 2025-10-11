طبيب ترامب: الرئيس في حالة صحية استثنائية



واشنطن- (أ ب)

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرئيس ترامب في "حالة صحية استثنائية" بعد أن خضع لفحص شمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وقضى ترامب نحو ثلاث ساعات في مستشفى بيثيسدا بولاية ميريلاند، في وقت سابق يوم الجمعة للخضوع إلى ما وصفه طبيبه، الكابتن بالبحرية شون باربابيلا، بإنه "تقييم متابعة مقرر" والذي جاء "في إطار الخطة المستمرة للحفاظ على صحته". وأثناء وجوده هناك، تلقي ترامب أيضا لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعة تعزيزية من لقاح كوفيد-19 .

وكتب باربابيلا في مذكرة من صفحة واحدة نشرها البيت الأبيض مساء الجمعة "الرئيس دونالد ترامب لا يزال في حالة صحية استثنائية، ويظهر أداء قويا للقلب والأوعية الدموية والرئة والأعصاب والجسد". وأشار الطبيب في المذكرة إلى أن التقييم ساعد في التحضير لرحلات ترامب الخارجية القادمة وشمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية.