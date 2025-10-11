ترامب يشعل الحرب التجارية بفرض رسوم 100% على السلع الصينية

وكالات

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع السلع القادمة من الصين، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية..

وأفادت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية بأن القرار أحدث صدمة في الأسواق المالية الأمريكية، وتسبب في موجة هبوط حاد بمؤشرات البورصة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية محتملة نتيجة التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.