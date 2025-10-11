إعلان

ترامب يشعل الحرب التجارية بفرض رسوم 100% على السلع الصينية

كتب : مصراوي

03:40 ص 11/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع السلع القادمة من الصين، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية..

وأفادت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية بأن القرار أحدث صدمة في الأسواق المالية الأمريكية، وتسبب في موجة هبوط حاد بمؤشرات البورصة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية محتملة نتيجة التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الحرب التجارية السلع الصينية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة