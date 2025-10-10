إعلان

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قواتها في غزة

كتب : مصراوي

10:09 م 10/10/2025

غزة

وكالات
صرح مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، بأن القيادة الوسطى الأمريكية تعمل على إنشاء مركز للتنسيق المدني العسكري في إسرائيل، لدعم جهود إرساء الاستقرار في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
وقال المسؤول الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قوات أمريكية داخل غزة، موضحًا أن مركز التنسيق سيدعم رؤية الرئيس دونالد ترامب لسلام دائم وقوي في القطاع.
وأضاف "نحو 200 جندي أمريكي سيدعمون مركز التنسيق بشأن غزة بمجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة".

غزة القوات الأمريكية اتفاق غزة مفاوضات شرم الشيخ

