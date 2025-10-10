تركيا تعرض مساعدة عسكرية في غزة بعد وقف إطلاق النار

أنقرة- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا تعرض مشاركتها العسكرية في قطاع غزة بعد الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بالفعل أمس الخميس أن بلاده ترغب في المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة وفي "قوة عمل".

ومن المقرر أن تقوم قوة خاصة دولية من الخبراء من إسرائيل وأمريكا ومصر وقطر وتركيا ولجنة الصليب الأحمر بالبحث عن رفات الرهائن المتوفين في غزة، طبقا لما ذكرته قناة (آي.24).

وكان أردوغان قد رحب أمس الخميس، بتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، نتيجة المحادثات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية بمساهمة تركية.

وتقدم أردوغان ببالغ الشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقطر، ومصر، لـ"إظهارهم الإرادة السياسية اللازمة لحث إسرائيل من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة".

وفجر أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.