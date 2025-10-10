خرق في الساعات الأولى.. غارة إسرائيلية على خان يونس

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده يوم أمس الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص قناص فلسطيني في معارك شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس بعدد من قذائف المدفعية.

ومن جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل يتبع للكتيبة 614، ولقي مصرعه في معارك بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.