إسبانيا: سفينتنا الحربية تتابع أسطول الصمود ولن تتدخل إلا عند الضرورة

وكالات

دعت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار إلى التصرف بمسؤولية.

وقالت روبلز في تصريحات للصحفيين، إن دخول أسطول الصمود منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يعرض حياة كثيرين للخطر، مشيرة إلى أن السفينة الحربية "فورور" تتابع أسطول الصمود ولن تتدخل إلا في حالة الضرورة القصوى.

نشرت إسبانيا سفينة حربية تابعة للبحرية لحماية أسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة في الوقت الذي أصبحت فيه رحلتهم محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن قارب دورية في المياه العميقة، يطلق عليه اسم "فورور"، أبحر من قاعدة قرطاجنة البحرية في جنوب شرق إسبانيا.

وأعلن المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اقتراب أكثر من 12 قاربا إسرائيليا من الأسطول ومحاولة فرض حصار بحري على سفن أسطول الصمود.

وقال المتحدث خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن "القوارب الإسرائيلية اقتربت وتم إعلان حالة الطوارئ على متن سفن أسطول الصمود".

وفي وقت سابق، قال منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لها إنه تم رصد "سفينة حربية إسرائيلية" في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء تقترب للسفينة "ألما" إحدى السفن الرئيسية التابعة للقافلة.

وأضافوا أنه تم تطويق السفينة "ألما" لفترة وجيزة قبل أن تقترب إلى سفينة أخرى تحمل اسم "سيريوس" وتغادر المنطقة، على حد قول البيان.

وخلال هذه الواقعة، تم تعطيل وسائل الاتصال على متن السفينة، بما في ذلك أنظمة البث عن بُعد عبر الدائرة المغلقة للسفن.

وفي الوقت الذي حاولت فيه السفينة الإسرائيلية الاقتراب "لألما"، اضطر القبطان لاتخاذ مناورة حادة لتفادي اصطدام مباشر من الأمام، وفقاً للمنظمين.

وأثناء هذه العملية؛ أعلن الأسطول حالة التأهب القصوى واضطر المشاركون للإلقاء بهواتفهم في البحر وفقاً للبروتوكول المتفق عليه في هذه الأوضاع، إذ كانوا يتوقعون اعتراض الأسطول ليلة أمس.