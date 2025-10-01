وكالات

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، الأربعاء، إن العالم يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت بيربوك، إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة ينبغي أن تنفذ بدون تأخير، مؤكدة على أن المسار الوحيد للسلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين.

بدوره، قال المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة، إن واشنطن مارست حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة لأنه أخفق في إدانة حماس والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وفق زعمه.

وحمّل المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة، حماس المسؤولية عن بدء واستمرار الحرب في غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت مرارا شروط وقف الحرب.

وأوضح المندوب الأمريكي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لغزة ببدء مستقبل سلمي ومزدهر بدون حماس، مضيفا "يجب أن تقبل حماس خطة الرئيس ترامب".