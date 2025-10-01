وكالات

أعلن الجيش الاسرائيلي إغلاق شارع الرشيد أمام حركة التنقل من منطقة جنوب قطاع غزة إلى شماله اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء في خطوة جديدة لإخلاء مدينة غزة التي يقوم بشن عملية برية واسعة فيها.

وبموجب القرار سيتعذر على الفلسطينيين المتواجدين في جنوب قطاع غزة من العودة إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد الساحلي غربا.

وقال الجيش، في بيان موجها لسكان غزة: "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00"، مضيفا أن الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة.

وقال البيان إنه "في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش".

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة استشهاد 13 شخصا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، إضافة إلى منزل لعائلة أبو كميل في حي الدرج وسط المدينة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد ثلاثة أشخاص في قصف طال منزلين في مخيمي النصيرات والبريج، بينما أدى قصف شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غرب غزة إلى سقوط قتيل وعدة جرحى.

كما استهدفت غارات إسرائيلية منزلا في شارع الثلاثيني بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة ما أسفر عن إصابات، بحسب شهود عيان ومصادر فلسطينية محلية.

وشهد حي الدرج شرق مدينة غزة أيضا قصفا مكثفا، حيث ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية عشرات القنابل شديدة الانفجار على منازل سكنية في منطقة الصحابة، في حين تزامنت غارات إسرائيلية على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية، وفق مصادر محلية.

وأصيب سبعة من عناصر الدفاع المدني في غزة، بينهم اثنان في حال حرجة، في وقت مبكر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف بشكل مباشر طاقم إنقاذ كان يعمل على إخلاء مصابين من مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في القطاع.

وقالت المديرية، في بيان، إن عناصرها كانوا يقومون بمهام إنسانية في مدرسة الفلاح، التي تعرضت للقصف الإسرائيلي دون إنذار مسبق، عندما أصيبوا، وذكرت أن من بين الجرحى الضابط طارق زياد حماد، مدير مركز دفاع مدني تل الهوى، وضابط الإنقاذ منذر رائد الدهشان، مشيرة إلى أن حالتهما خطرة.

وأضاف البيان أن الهجوم يندرج ضمن سلسلة استهدافات طالت طواقم الدفاع المدني منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن هذه هي المرة 27 التي يُستهدف فيها عناصره خلال عملهم الميداني، إضافة إلى 11 استهدافا استهدفت مراكز الدفاع المدني.

واتهم الدفاع المدني الجيش الإسرائيلي باستهداف طاقمه "بشكل متعمد" على الرغم من ارتدائهم زيهم الرسمي ووجود مركباتهم التي تحمل إشارات واضحة، معتبرا أن ذلك يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني" الذي يجرم استهداف فرق الإغاثة.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في مدينة غزة منذ منتصف سبتمبر الماضي، والتي وصفت بأنها "الأعنف" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

واستشهد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارات وقصف لطائرات ومدفعية إسرائيلية استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.