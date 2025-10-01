خلال 24 ساعة.. 64 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع، في اليوم الـ726 من العدوان على غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

ووثقت مصادر طبية استشهاد 64 فلسطينيًّا خلال غارات إسرائيلية على القطاع خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال استهدف 2106 مواطنين في القطاع خلال شهر سبتمبر، بينهم 1382 شهيدًا في مدينة غزة وشمالي القطاع، و347 شهيدًا في وسط القطاع، و377 شهيدًا في جنوبي القطاع.

وفجر اليوم الأربعاء، استشهد 7 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية لعائلة أبو كميل بحي الدرج، شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مدرسة الفلاح، بحي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

وأُصيب 7 من عناصر الدفاع المدني جراء قصف للاحتلال استهدفهم في أثناء قيامهم بعملهم وإنقاذ مصابي القصف الذي استهدف مدرسة الفلاح.

واستشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف شقة بشارع الثورة، غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مُسيَّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر أسقطت عبوات ناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة، بحي الدرج، ثم قامت بتفجيرها عن بُعد.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة الشيخ رضوان، بمدينة غزة، وفقا للغد.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم البريج.

واستشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة الدعالسة، في مخيم النصيرات.

وأصيب 10 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام محطة أبو حجير، شمال شرق النصيرات.

وفي وقت سابق، استشهد 6 فلسطينيين، بينهم المصور يحيي برزق، في غارة للاحتلال على وسط مدينة دير البلح.

وفي جنوبي القطاع، استشهد فلسطينيان وأُصيب 17 من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال، في مدينة خان يونس.