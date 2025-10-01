

وكالات

جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وفقا لما جرى الاتفاق عليه العام الماضي، قائلة: إن انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جاء نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم داعش.

وقال البنتاجون في بيان: "ستواصل الحكومة الأمريكية التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال جدير بالثقة".

وأضاف بيان المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، حول الانتقال السياسي في العراق قائلا: "تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وتماشيًا مع اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، والبيان المشترك الصادر في 27 سبتمبر 2024، ستُخفّض الولايات المتحدة وشركاء التحالف مهمتهم العسكرية في العراق".

وتابع: "يعكس هذا التخفيض نجاحنا المشترك في محاربة داعش، ويُمثّل جهدًا للانتقال إلى شراكة أمنية أمريكية عراقية مستدامة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. ستدعم هذه الشراكة الأمن الأمريكي والعراقي، وتعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي، والقيادة الإقليمية".

وتراجع نفوذ تنظيم داعش في سوريا والعراق إلى حد كبير عما كان عليه قبل عشر سنوات حين سيطر على مدن استراتيجية بالدولتين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش، عمر عبد القادر بسام، المكنى "عبد الرحمن الحلبي".

جاء ذلك خلال عملية أمنية جرت داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز في بيان، أن الحلبي كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ الولايات البعيدة.

وأضاف البيان: "أن الحلبي كان أحد العقول المدبرة لتفجير السفارة الإيرانية في لبنان، كما ارتبط اسمه بمحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة"، وفقا للغد.