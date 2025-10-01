إعلان

كانوا بيصلوا العصر.. إندونيسيا: قرابة 100 طالب عالقون تحت انقاض مدرسة انهارت عليهم

كتب : مصراوي

05:55 ص 01/10/2025

انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن قرابة 100 طالب عالقون تحت انقاض مدرسة انهارت عليهم، الاثنين، فيما توفي 3 على الأقل وأصيب العشرات بجروح.

وكشفت السلطات، أن ما لا يقل عن 91 طالبا عالقين تحت أنقاض خرسانية بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة إسلامية عليهم، وذلك بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير من عائلات القصّر المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين، في قاعة الصلاة بمدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، والتي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.

وأكدت السلطات، وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أُصيب 100 آخرون بجروح.

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء، عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا انهيار مدرسة إسلامية إندونيسيا طلاب مدرسة في إندونيسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان