

وكالات

كشف أسطول الصمود الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى غزة، اليوم الأربعاء، عن تزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول مع اقترابه من وجهته.

وقال الأسطول في منشور على تطبيق تيليجرام: "دخلنا الآن منطقة الخطر الشديد، وهي المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض".

وقال عضو تحالف أسطول الصمود لي ويلش نرس، إن إسرائيل ليس لديها أي حق من أجل إيقافنا، مضيفا: "نحن لا ننتهك القانون الدولي وهدفنا كسر الحصار عن غزة".

وطالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مساء الثلاثاء، أسطول الصمود العالمي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة بوقف مهمته على الفور.

وقالت ميلوني، إن الإصرار على الدخول في مواجهة مع إسرائيل قد يُخلّ بالتوازن الهش القائم حاليا الذي قد يُفضي إلى إحلال السلام بناء على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت ميلوني في بيان: "سيكون الكثيرون سعداء بعرقلة هذه الخطة"، متابعة: "أخشى أن تُتيح محاولات الأسطول لكسر الحصار البحري الإسرائيلي ذريعة لذلك، ولهذا السبب أيضا، أعتقد أن الأسطول يجب أن يتوقف الآن".

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، الثلاثاء، إن البحرية الإيطالية ستنسحب من مرافقة أسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من الشاطئ.

ويهدف أسطول الصمود العالمي، الذي يتألف من ما يربو على 40 قاربا مدنيا تقل برلمانيين ومحامين ونشطاء بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بمجرد بلوغ الأسطول مسافة 150 ميلا بحريا، ستنسحب الفرقاطة الإيطالية المرافقة له كما سبق وأعلنا ذلك مرات عدة في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف البيان أن السفينة ستصدر تحذيرين للنشطاء، ومن المتوقع أن يصدر التحذير الثاني والأخير في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش تقريبا لدى وصول الأسطول إلى المسافة المحددة، وفقا للغد.