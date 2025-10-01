

وكالات

أعلنت فرق الإطفاء الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة موظفة كانت تعمل لدى النائب عن ولاية تكساس توني جونزاليس، حرقا في فناء منزلها الخلفي بعد أن أضرمت النار في جسدها باستخدام البنزين.

كشف تقرير رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث، أن "ريجينا سانتوس-أفيليس" سكبت على نفسها البنزين في يوفالدي 13 سبتمبر.

وأضاف التقرير، أن الأم البالغة من العمر 35 عاما، أشتعلت فيها النيران، مشيرا إلى أنه تم إخماد عبوات بنزين محترقة عند وصول رجال الإطفاء.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هي من أشعل الحريق المميت عمدا، لكن إدارة شرطة يوفالدي قالت إنها لا تشتبه في تورط أي شخص آخر في وفاتها أو وجود أي عمل إجرامي.

وعُثر على سانتوس-أفيليس حية وهي ما زالت مشتعلة بها النيران من قبل والدتها في حوالي الساعة 9:30 مساءً في تلك الليلة، وتم نقلها بطائرة مروحية إلى مستشفى قريب.

وعلى الرغم من التقرير الذي يشير إلى أنها أحرقت نفسها على ما يبدو، بقيت عائلتها مصرة على أن ما حدث كان أمرا عارضا.

وصرح أحد أفراد عائلتها: "أن آخر كلماتها كانت 'لا أريد أن أموت"، إذ أظهرت لقطات المراقبة المنزلية التي حصل عليها المحققون أن سانتوس-أفيليس كانت وحيدة عندما بدأ الحريق يلتهمها.

وقال النائب جونزاليس: "أحبت الحياة وأحبت عائلتها وأحبت الجميع وأحبت العمل من أجل الآخرين".

وأضاف: "أحبت العمل الذي قامت به وكيف ساعدت المجتمعات في الحصول على الحصول على تمويل للأشياء التي تحتاج إليها".

وبدأت سانتوس-أفيليس العمل في مكتب جونزاليس كمديرة إقليمية للمنطقة في عام 2021، وفقا لملفها الشخصي على "لينكد إن" (LinkedIn).

ولا يزال التحقيق في وفاتها جاريا، وقالت سلطات إنفاذ القانون إن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى يتم الانتهاء من التقرير النهائي للمشرحين، وفقا لروسيا اليوم.