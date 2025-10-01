بجانب آلاف المصابين.. مصادر طبية: 2106 شهداء فلسطينيين خلال شهر سبتمبر



وكالات

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر قد بلغت 2106 شهداء بجانب آلاف المصابين.

ففي شمال قطاع غزة بلغ عدد الشهداء 1382 شهيدا، وفي وسط القطاع استشهد 347 فلسطينيا، بجانب استشهاد 377 آخرين في جنوب القطاع.

بلغت حصيلة الشهداء الذين استقبلتهم مستشفيات قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء 64 شهيدا، إذ استقبل مستشفى الشفاء جثامين 5 شهداء، واستقبل مستشفى المعمداني 15 شهيدا.

وفي وسط القطاع استقبل مستشفى العودة جثامين 21 فلسطينيا ومستشفى الأقصى 15 شهيدا، أما مستشفى ناصر جنوبي القطاع فاستقبل جثامين 9 شهداء.

ومن بين شهداء يوم أمس الثلاثاء المصور الصحفي يحيى برزق الذي ارتقى جراء استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين وسط مدينة دير البلح.

وعلى صعيد التطورات العسكرية، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تجددت الغارات الإسرائيلية على وسط مدينة خان يونس.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 66097 شهيدًا و168536 مصابا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه لا يزال هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب استهدافات الاحتلال.

ولفتت إلى مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة جثامين 42 شهيدا و190 مصابا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس الماضي إلى 13229 شهيدًا و56495 مصابا، وفقا للغد.