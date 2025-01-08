الإمارات تدرج 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب لارتباطهم بالإخوان المسلمين

وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية؛ لارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابي".

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، قالت: "قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي".

وأشارت إلى أن الإعلان "جاء في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت "وام"، أن يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

ولفتت إلى أنه يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.