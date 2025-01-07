لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مقتل وإصابة 225 شخصًا جراء زلزال التبت في الصين (صور وفيديو)

11:20 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

زلزال التبت في الصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة، اليوم الثلاثاء، منطقة التبت الصينية في محافظة دينجري جنوبي غرب الصين، في وقت مبكر في الصباح.

صورة 1

وأسفر الزلزال عن مقتل 95 شخصا، وإصابة 130 آخرين، وذلك بحسب السلطات المحلية في إقليم التبت.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بلغت قوة الزلزال 7.1 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن المنطقة المتأثرة شهدت 10 زلازل بقوة 6 درجات أو أكثر خلال القرن الماضي.

صورة 2

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الزلزال وقع في محافظة دينجري التابعة لمدينة شيجاتسه بمنطقة شيتسانج الذاتية الحكم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت بكين، موضحة أن مركز الزلزال تم تحديده على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط العرض 28.5 درجة شمالًا وخط الطول 87.45 درجة شرقًا.

صورة 3

من جهتها، أشارت قناة "سي سي تي في" الصينية، إلى أن مركز الزلزال كان يبعد نحو 380 كيلومترًا عن مدينة لاسا، عاصمة المنطقة، وحوالي 23 كيلومترًا عن مدينة شيجاتسه، ثاني أكبر مدن المنطقة.

صورة 4

وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، شعر السكان بالهزة الأرضية التي دفعتهم إلى مغادرة منازلهم، بعدما أيقظهم الزلزال من نومهم. ولم ترد أي تقارير فورية عن الأضرار أو الإصابات في المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال على الحدود.

ضحايا زلزال التبت زلزال التبت الصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصريحات المنقوش عن لقاء وزير إسرائيلي سابق تشعل احتجاجات في ليبيا

إعلان

إعلان

لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق