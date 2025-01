مقتل وإصابة 225 شخصًا جراء زلزال التبت في الصين (صور وفيديو)

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة، اليوم الثلاثاء، منطقة التبت الصينية في محافظة دينجري جنوبي غرب الصين، في وقت مبكر في الصباح.

وأسفر الزلزال عن مقتل 95 شخصا، وإصابة 130 آخرين، وذلك بحسب السلطات المحلية في إقليم التبت.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1