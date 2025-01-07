مقتل وإصابة 225 شخصًا جراء زلزال التبت في الصين (صور وفيديو)

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة، اليوم الثلاثاء، منطقة التبت الصينية في محافظة دينجري جنوبي غرب الصين، في وقت مبكر في الصباح.

وأسفر الزلزال عن مقتل 95 شخصا، وإصابة 130 آخرين، وذلك بحسب السلطات المحلية في إقليم التبت.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1 — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2025

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بلغت قوة الزلزال 7.1 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن المنطقة المتأثرة شهدت 10 زلازل بقوة 6 درجات أو أكثر خلال القرن الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الزلزال وقع في محافظة دينجري التابعة لمدينة شيجاتسه بمنطقة شيتسانج الذاتية الحكم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت بكين، موضحة أن مركز الزلزال تم تحديده على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط العرض 28.5 درجة شمالًا وخط الطول 87.45 درجة شرقًا.

من جهتها، أشارت قناة "سي سي تي في" الصينية، إلى أن مركز الزلزال كان يبعد نحو 380 كيلومترًا عن مدينة لاسا، عاصمة المنطقة، وحوالي 23 كيلومترًا عن مدينة شيجاتسه، ثاني أكبر مدن المنطقة.

وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، شعر السكان بالهزة الأرضية التي دفعتهم إلى مغادرة منازلهم، بعدما أيقظهم الزلزال من نومهم. ولم ترد أي تقارير فورية عن الأضرار أو الإصابات في المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال على الحدود.