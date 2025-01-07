واشنطن تدعو غينيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات

واشنطن- (أ ش أ)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لعدم التزام غينيا بالموعد المحدد، الذي كان مقررا في الأول من يناير 2025، لإطلاق عملية الانتقال الديمقراطي، داعية الحكومة الغينية إلى تبني عملية شفافة وشاملة تتيح مشاركة جميع المواطنين.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء - الحكومة الانتقالية على الإعلان عن جداول زمنية واضحة واتخاذ خطوات ملموسة لإجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات الديمقراطية.

وشددت على أهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع الغيني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وعامة الناس، في صياغة مستقبل البلاد والمشاركة الكاملة في عمليتي الاستفتاء والانتخابات.

وشهدت غينيا - في 5 سبتمبر 2021 - انقلابًا عسكريًا أدى إلى الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، إذ أعلنت القوات الخاصة الغينية القبض عليه وحل الحكومة وتعطيل الدستور وإغلاق الحدود، وذلك في أعقاب فترة من التوترات السياسية والاحتجاجات التي اندلعت نتيجة تعديل كوندي للدستور في عام 2020؛ مما سمح له بالترشح لولاية ثالثة؛ وهو ما أثار جدلاً واسعًا ومعارضة داخلية.

ومنذ ذلك الحين، تعهدت السلطات الانتقالية في غينيا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.