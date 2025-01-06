حماس تشيد بعملية قلقيلية وتدعو لتصعيد المقاومة

وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة الغربية، مضيفة أن المقاومة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية.

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم الإثنين، إن العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية.

ودعت لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أراضي فلسطين المحتلة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتان وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة.

وأضاف أن القتلى الثلاثة كانوا يستقلون سيارتين خاصتين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية.