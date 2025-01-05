"مفبرك وغير حقيقي".. طيران الإمارات ترد على فيديو سقوط إحدى طائراتها

(وكالات)

نفت شركة طيران الإمارات بشكل قاطع صحة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يوثق تحطم طائرة تحمل شعار الشركة.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الفيديو مزيف وتم إنشاؤه رقميا.

وجاء في بيان الشركة: "نحن على علم بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تحطم طائرة تابعة لطيران الإمارات. وتؤكد طيران الإمارات أن هذا الفيديو مفبرك وغير حقيقي".

وأوضحت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المقطع أو الإشارة إلى كونه مصطنعا، لتجنب إثارة القلق بين الجمهور.

وأعربت الشركة عن أسفها لبطء استجابة المنصات لطلبات مراجعة المحتوى، مما اضطرها إلى إصدار البيان العاجل لتوضيح الحقائق.

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وأضاف البيان: "السلامة هي جوهر علامة طيران الإمارات وعملياتها، ونحن نتعامل مع مثل هذه الأمور بأقصى قدر من الجدية. نحث جميع الجماهير على التحقق والرجوع دائما إلى المصادر الرسمية".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المزيف الذي يظهر سقوط طائرة تحمل شعار "طيران الإمارات"، مدعين أنه حادث حقيقي.

وشددت طيران الإمارات على أن السلامة تمثل حجر الزاوية في عملياتها، داعية الجمهور إلى توخي الحذر والاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة.