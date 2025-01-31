النرويج توقف سفينة يشتبه بتورطها في إتلاف كابل ألياف ضوئية

أوسلو(النرويج)- (أ ب)

ذكرت شرطة النرويج اليوم الجمعة أنه تم إيقاف سفينة مملوكة للنرويج ويقودها طاقم روسي، ويشتبه في أنها ربما تكون متورطة في إتلاف كابل الألياف الضوئية تحت الماء، الذي يربط لاتفيا بجزيرة جوتلاند السويدية، قبالة سواحل النرويج.

وأضافت الشرطة النرويجية في بيان أنه تم إيقاف السفينة "سيلفر دانيا" مساء أمس الخميس ونقلها إلى ميناء ترومسو، في شمال النرويج، صباح اليوم الجمعة، من قبل سفينة تابعة لخفر السواحل النرويجية. وأضافت أن ذلك جاء بناء على طلب من قبل سلطات لاتفيا وقرار من قبل محكمة نرويجية.

وتابعت الشرطة أنها تشتبه في أن السفينة، التي كانت تبحر بين ميناءي سانت بطرسبورج ومورمانسك الروسيين، متورطة في إتلاف خطير للكابل الواقع في بحر البلطيق. ولم تقدم المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إنها تفتش السفينة وتجري مقابلات.

وذكرت الشرطة أن السفينة مسجلة لدى النرويج، ومالكها نرويجي لكنه تعمل بين مدينتي بطرسبورج ومورمانسك الروسيتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضحت الشركة اللاتفية أنها قدمت طلبا للمساعدة القانونية المشتركة وتعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون النرويجية. ولم يرغبوا في الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لأن التحقيقات جارية، وفقا لوكالة (د ب أ).

وبعد سلسلة من الوقائع المماثلة في بحر البلطيق، لحق ضرر يوم الأحد الماضي بكابل بيانات بين جزيرة جوتلاند السويدية ومدينة فينتسبلز الساحلية اللاتفية، بحسب وكالة (د ب أ).

وبعد ذلك، احتجزت السلطات السويدية سفينة أخرى مالكها بلغاري وتم فتح تحقيق في تخريب جسيم محتمل، ونفى المالك أي مزاعم بشأن التخريب.