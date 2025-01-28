الجارديان: أطفال غزة المفقودون لا يستحقون ما جرى لهم

بي بي سي

قالت صحيفة الجارديان البريطانية مقال بعنوان "وداعًا لأطفال غزة المفقودين... لقد أحببناكم ونذكركم. أنتم لا تستحقون ما جرى لكم"، كتبته نسرين مالك.

تستهل الكاتبة بالحديث عن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم التي تحولت معظمها إلى أنقاض، وإلى موتاهم الذي لا زالوا يرقدون تحت الركام.

وترى الكاتبة أنه "الآن فقط سنبدأ في الحصول على صورة أكثر اكتمالاً للخسائر الحقيقية لهذه الحرب، والآن فقط يمكن لأي نوع من الحزن أو الحداد أن يبدأ، وهي العملية التي حُرم منها الفلسطينيون جسدياً وعاطفياً طيلة الأشهر الخمسة عشر الماضية".

وكتبت: "وبمجرد أن تتضح الحصيلة النهائية، فمن المرجح أن يتبين لنا عدد هائل من القتلى من الأطفال".

وأضافت: "بالفعل، تكشف المؤشرات عن أن الأطفال هم الذين شكلوا أغلبية الضحايا. وقد أكد تحليل الأمم المتحدة للوفيات، التي جرى التحقق منها خلال فترة خمسة أشهر، أن 44 في المئة من القتلى كانوا من الأطفال. وفي أغلب الأحيان، كان هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات، وقتل 80 في المئة منهم في منازلهم".

وترى الكاتبة أن هذه الإحصاءات ليست مجرد أرقام، وإنما مآسٍ عاشها الأطفال الفلسطينيون. وتعتبر أن وقف إطلاق النار يحول الأنظار الآن بعيداً عن الموت، وينقلها إلى تحليل ما يمكن وما ينبغي أن يحدث بعد ذلك بشأن مستقبل سكان غزة الغامض.

وتضيف: "لكن هذا يتضمن خطر التقليل من شأن ما حدث. فما حدث هو أن الآلاف من الأبرياء ماتوا، ومن بينهم الآلاف من الأطفال".

وترى الكاتبة أن المرعب في الأمر ليس فقط أنهم ماتوا، بل الطريقة التي ماتوا بها.

وتضيف: "لقد مات الكثيرون في منازلهم، على الأرض المهتزة، ووسط ضجيج القنابل، ثم سُحقوا أو خُنقوا، ليتم انتشالهم وقد غطاهم الغبار، أو تم تجميعهم في أكياس بلاستيكية. ومات آخرون في أقصى درجات الألم، حيث أدى نقص التخدير والإمدادات الطبية إلى استسلام البعض للإصابة دون أي راحة. وهلك آخرون بعد بتر أطرافهم دون جرعة واحدة من مسكنات الألم".

وتشير الكاتبة إلى "لحظات الذعر والألم التي سبقت وفاة هؤلاء الأطفال، التي لن نعرف عن معظمها شيئاً، لأن من عاشوها لم يبق منهم أي شخص على قيد الحياة الآن ليحكي تلك القصص".

وتضيف: "لكن في حالة القليلين، مثل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات، هناك لمحة مؤلمة عن نوع الرعب الذي عانوه. لقد قُتلت بين أقاربها القتلى، بمفردها بعد أن توسلت إلى خدمات الطوارئ عبر الهاتف لإنقاذها. وانقطع الخط بعد أصوات إطلاق النار".

وتشير الكاتبة إلى أن "ما عرفناه لا يمثل سوى قصص عدد ضئيل من هؤلاء الأطفال، الذين وُجد بعضهم متحللين في غرف العناية المركزة، وآخرون تجمدوا حتى الموت، وغيرهم كتب آباؤهم أسماءهم بالحبر الأسود على أجسادهم حتى يمكن التعرف عليهم".

وتتابع: "كل وفاة من هذه الوفيات تشكل مأساة فريدة من نوعها".

وتشير الكاتبة إلى وجود ما يقرب من أربعين ألف يتيم في غزة، وآلاف من مبتوري الأطراف، ومئات الآلاف من النازحين الذين دُمرت مدارسهم، فضلاً عن الدمار النفسي الكامل الذي عانى منه كل الأطفال الذين عاشوا الحرب.

وكتبت: "لا يزال عشرون ألف طفل في عداد المفقودين، ولا يزالون تحت الأنقاض أو مدفونين في مقابر جماعية. ومع محو أغلب البنية الأساسية في غزة وتوقف الحياة الطبيعية بسبب الحرب، تراكمت وفياتهم وانتقلت إلى حالة من الغموض الإحصائي. ولم تٌقم جنازات لأغلبهم، ولا صلوات، ولا لحظات صمت، ولا احتفاء بحياتهم، وروحهم، وشخصياتهم".

واختتمت: "لكن كل الجهود المتضافرة، التي بذلت لتقليل قيمة حياة أولئك الذين ماتوا، لا تجعل من ذلك حقيقة واقعة. وقبل أن نندفع إلى المرحلة التالية من مأساة غزة، يتعين علينا أن نتوقف أمامهم، وأمام أنفسنا، أياً كانت توجهاتنا السياسية، لنفكر في الحياة الصغيرة التي انتُزِعَت منهم. وداعاً لأطفال غزة. لقد أحببناكم، ونذكركم. أنتم لا تستحقون ما جرى لكم".