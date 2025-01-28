إعلان

"لسنا دولة شرق أوسطية".. ألبانيا تكذب إسرائيل بشأن استقبالها 100 ألف فلسطيني

10:06 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

ألبانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، على تصريحات الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، بشأن أن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونفى رئيس الوزراء الألباني ما جاء على لسان الصحفي الإسرائيلي، معلنا رفضه لهذه الأنباء التي وصفها بالكاذبة.

وقال راما في تدوينة على منصة "إكس" الاثنين: "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة.. لكن دعوني أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وأضاف إيدي راما قائلا: "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".

ولفت رئيس الوزراء الألباني قائلًا: "لكن ألبانيا ليست دولة في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا لا يمكننا أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة.. ومع ذلك نتمنى ونصلي أن يمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته كشعب حر تحت حكم ديمقراطي وأن حماس لن تتمكن أبدا من إيذاء إسرائيل وأولا وقبل كل شيء الفلسطينيين أنفسهم".

وكان الصحفي الإسرائيلي قال في تدوينة على منصة إكس: "المحطة التالية - ألبانيا؟.. تجري إدارة ترامب محادثات مع الحكومة في تيرانا بشأن هجرة ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة إلى البلاد".

وأوضح "تعتقد المصادر الإسرائيلية أن مصر والأردن سترفضان استضافة اللاجئين، وتزعم أن خيارات مثل ألبانيا وإندونيسيا أكثر جدوى".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه "تحدث إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألبانيا رئيس الوزراء الألباني قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
آلاف الفلسطينيين النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا