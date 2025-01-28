"لسنا دولة شرق أوسطية".. ألبانيا تكذب إسرائيل بشأن استقبالها 100 ألف فلسطيني

وكالات

علق رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، على تصريحات الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، بشأن أن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونفى رئيس الوزراء الألباني ما جاء على لسان الصحفي الإسرائيلي، معلنا رفضه لهذه الأنباء التي وصفها بالكاذبة.

وقال راما في تدوينة على منصة "إكس" الاثنين: "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة.. لكن دعوني أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وأضاف إيدي راما قائلا: "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".

ولفت رئيس الوزراء الألباني قائلًا: "لكن ألبانيا ليست دولة في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا لا يمكننا أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة.. ومع ذلك نتمنى ونصلي أن يمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته كشعب حر تحت حكم ديمقراطي وأن حماس لن تتمكن أبدا من إيذاء إسرائيل وأولا وقبل كل شيء الفلسطينيين أنفسهم".

I haven’t heard something so fake in quite some time—and there’s been a lot of fake news lately! It is absolutely not true.



Full respect and solidarity for the people of Gaza, who have been dehumanized by the savage Hamas regime and have endured a hellish war following the… pic.twitter.com/tc5YgC3ds6 — Edi Rama (@ediramaal) January 27, 2025

وكان الصحفي الإسرائيلي قال في تدوينة على منصة إكس: "المحطة التالية - ألبانيا؟.. تجري إدارة ترامب محادثات مع الحكومة في تيرانا بشأن هجرة ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة إلى البلاد".

وأوضح "تعتقد المصادر الإسرائيلية أن مصر والأردن سترفضان استضافة اللاجئين، وتزعم أن خيارات مثل ألبانيا وإندونيسيا أكثر جدوى".

The next stop - Albania?



The Trump administration is in talks with the government in Tirane about the migration of up to 100,000 Gazans to the country.



Israeli sources believe Egypt and Jordan will refuse to host refugees, and claim options like Albania and Indonesia are more… — Amit Segal (@AmitSegal) January 27, 2025

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه "تحدث إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد".