"لسنا دولة شرق أوسطية".. ألبانيا تكذب إسرائيل بشأن استقبالها 100 ألف فلسطيني

علق رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، على تصريحات الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، بشأن أن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونفى رئيس الوزراء الألباني ما جاء على لسان الصحفي الإسرائيلي، معلنا رفضه لهذه الأنباء التي وصفها بالكاذبة.

وقال راما في تدوينة على منصة "إكس" الاثنين: "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة.. لكن دعوني أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وأضاف إيدي راما قائلا: "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".

ولفت رئيس الوزراء الألباني قائلًا: "لكن ألبانيا ليست دولة في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا لا يمكننا أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة.. ومع ذلك نتمنى ونصلي أن يمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته كشعب حر تحت حكم ديمقراطي وأن حماس لن تتمكن أبدا من إيذاء إسرائيل وأولا وقبل كل شيء الفلسطينيين أنفسهم".

