إسرائيل تطالب وكالة الأونروا بمغادرة القدس بحلول 30 يناير

نيويورك- (د ب أ)

قالت إسرائيل يوم الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 يناير الجاري لمغادرة القدس.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة يوم الجمعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه يتعين على وكالة الأنروا "وقف عملياتها في القدس، وإخلاء جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في موعد لا يتجاوز 30 يناير 2025".

وتتهم إسرائيل الأونروا، التي دعمت الفلسطينيين منذ عام 1949، بتوظيف موظفين يشاركون في نشاط إرهابي.

وقال فيليب لازاريني، مفوض عام الأونروا يوم الجمعة في منشور على موقع "إكس" إن "منع الأونروا من العمل قد يؤدي إلى تخريب وقف إطلاق النار ويخذل مجددا آمال الأشخاص الذين مروا بمعاناة لا توصف".

وأضاف "يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".





