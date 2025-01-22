مسؤولة أوروبية تُحذر من هجوم روسي محتمل خلال الأعوام المقبلة

بروكسل - (د ب أ)

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، من هجوم روسي محتمل خلال الأعوام المقبلة.

وقالت أثناء الحديث أمام المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل " الكثير من وكالاتنا الاستخباراتية الوطنية تعطينا معلومات تفيد بأن روسيا قد تختبر استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام".

وأضافت" روسيا ليست المشكلة بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لنا جميعا . يتعين أن يستيقظ الأوروبيون".

وأشارت كالاس إلى أن موسكو تنفق حاليا نحو خمسة أضعاف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على الدفاع، مطالبة بزيادة الإنفاق.

وقالت "إخفاق أوروبا في الاستثمار في القدرات العسكرية يرسل أيضا رسالة خطيرة إلى المعتدي. الضعف يدعوهم للتقدم نحونا".

وأضافت دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية "علينا أن نستعد. لا يوجد شيء لا يمكن استخدامه كسلاح ضدنا اليوم".

وأشارت كالاس إلى أن العمل جاري لوضع الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا لأوكرانيا مساعدات بقيمة أكثر من 134 مليار يورو، من بينها دعم عسكري بقيمة تقترب من 50 مليار يورو.