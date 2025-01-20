اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف عملية تبادل الأسرى بـ "المعقدة"

(وكالات)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين غزة وإسرائيل كانت معقدة وتطلبت تنسيقًا أمنيًا دقيقًا لضمان سلامة جميع الأطراف.

وشملت العملية إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، ليتم نقلهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت اللجنة أن هذه المهمة تطلبت اتخاذ تدابير أمنية صارمة لتقليل المخاطر، مشيرة إلى أن فرقها لعبت دورًا محوريًا في تسهيل هذه العملية وضمان تنفيذها بسلاسة.

وأضافت اللجنة الدولية أنها مستعدة لمواصلة جهودها في إطار الاتفاق القائم، بهدف إطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين ولم شمل العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر لقاء أحبائها.