"واشنطن بوست": ترامب سيقيل مسؤولين كبارا في الخارجية ظهر اليوم الاثنين

وكالات

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست", أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أوصاه بإقالة دبلوماسيين كبار في وزارة الخارجية.

وقالت مصادر، إن هذه الإجراءات تهدف إلى إظهار "النأي التام" عن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت أن "عشرات الدبلوماسيين" سيستقيلون ظهر 20 يناير بعد تلقي تعليمات من مساعدي ترامب.

وبين المشمولين بالإقالة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية جون باس، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بايت.

وقال أحد الدبلوماسيين الذين طلب منهم الاستقالة للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته، إن فريق ترامب تعامل مع الأمر "بشكل مهني".

وأوضح أن الإدارة الجديدة "تريد أن يكون لديها أشخاص عملت معهم سابقا".

ومن بين المرشحين لهذه المناصب ليزا كينا التي شغلت منصب السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب.

ومن المتوقع أن تتولى كينا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.