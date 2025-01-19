ستارمر: الإفراج عن امرأة بريطانية - إسرائيلية "خبر رائع"

لندن - (أ ب)

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإفراج عن امرأة بريطانية-إسرائيلية إلى جانب أسيرتين أخرتين اليوم الأحد بأنه "خبر رائع طال انتظاره".

وحذر ستارمر من أن العالم يجب ألا ينسى أولئك الذين لا يزالون في قبضة حماس.

كانت إيميلي داماري، 28 عاما، وتحمل الجنسية البريطانية والإسرائيلية المزدوجة، واحدة من ثلاث أسيرات تم إطلاق سراحهن اليوم الأحد، وأصدرت والدتها، ماندي، بيانا شكرت فيه الداعمين "الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمها".

وقالت والدتها: "بعد 471 يوما، أصبحت إيميلي أخيرا في ديارها".

وأشار ستارمر إلى أنه على الرغم من الأخبار السارة، فإن اليوم الأحد "يمثل أيضا يوما آخر من المعاناة لأولئك الذين لم يعودوا بعد إلى منازلهم".

وأضاف: "في حين يجب الترحيب بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، لا يمكننا نسيان من لا يزالون لدى حماس، يجب الآن تنفيذ المراحل المتبقية من الاتفاق بالكامل وفي الموعد المحدد، بما في ذلك الإفراج عن باقي الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".