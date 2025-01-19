الخارجية القطرية: التطورات أثبتت أن الطريق الوحيد للسلام وعودة الأسرى هو المسار السياسي

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأحد، إن هذه المرحلة الجديدة ستتطلب جهدا لضمان استدامتها، مشيرا إلى أنه بعد التأخر صباح اليوم عمل الوسطاء بشكل مضن لضمان سرعة التطبيق.

وأعرب الأنصاري عن أمله في أن يستمر الهدوء في المرحلة الثانية لصفقة التبادل، مؤكدا أنه سيكون هناك عمل ليل نهار لاحترام الآجال المقررة في الاتفاق وهذا ليس سهلا.

وأشار الأنصاري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك تفاصيل لوجستية تتطلب جهدا لمتابعتها كعودة النازحين ووصول المساعدات، لافتا إلى أن هناك جهود تنسيق واتصال مضنية تبذل من أجل إنجاح ما يجري من تبادل.

وأضاف الأنصاري: "هناك لغة سياسية نسمعها وتترافق مع تطبيق الاتفاق ولا نريد أن تؤثر عليه"، مشددا على أن الوسطاء لا يلتفتون لكثير من الانتقادات وهي ستخفت مع الإنجاز العملي على الأرض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن التطورات أثبتت أن الطريق الوحيد للسلام وعودة الأسرى هو المسار السياسي.