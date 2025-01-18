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ألمانيا.. إخلاء محطة للسكك الحديدية بسبب تلقي تهديد بوجود قنبلة

10:24 م السبت 18 يناير 2025

محطة باساو

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باساو(ألمانيا) - (د ب أ)

تم إخلاء محطة السكك الحديدية في مدينة باساو جنوبي ألمانيا بسبب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة الاتحادية بأن العملية ما زالت مستمرة.

وأضاف المتحدث أن التهديد وصل إلى شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، وأنه يتم حاليًا تفتيش قطار فائق السرعة طراز (آي سي إي)، وأن قطارا آخر من نفس الطراز يجري تفتيشه في مدينة شيردينج النمساوية، وحاليًا، لا توجد حركة قطارات في محطة باساو.

إخلاء محطة السكك الحديدية ألمانيا محطة باساو
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