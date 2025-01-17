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اجتماع الرئيسين الروسي والإيراني في الكرملين لعقد محادثات

01:38 م الجمعة 17 يناير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (أ ب)

اجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في الكرملين اليوم الجمعة لعقد محادثات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيسين سوف يوقعان "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" تشمل جميع المجالات، من التعاون التجاري والعسكري إلى العلوم والتعليم والثقافة.

يشار إلى أن طهران بحاجة لدعم موسكو بشكل متزايد فيما تواجه مشاكل اقتصادية وانتكاسات عبر نطاق نفوذها في الشرق الأوسط. ويمكن أن تتعمق المشاكل بعد عودة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض بسبب سياسته الخاصة "بممارسة أقصى ضغوط" على إيران.

وتتهم كييف طهران بتزويد روسيا بالمسيرات لشن هجماتها ضد أوكرانيا.

فلاديمير بوتين مسعود بزشكيان الكرملين دميتري بيسكوف
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