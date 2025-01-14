نتنياهو: ننتظر رد حماس وسنعلن عن الصفقة فورا إنها مسألة ساعات

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع عائلات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بانتظار رد حماس على صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن الإعلان عنها سيكون خلال ساعات.

وأضاف نتنياهو أنه مستعد لوقف إطلاق نار دائم بشرط إعادة جميع الأسرى.

وفي وقت لاحق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيعقد مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد المتواجد في قطر لمناقشة تطورات الصفقة.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن العمل جارٍ على صياغة تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك توقيت بدء التطبيق وآلية تنفيذه.