بسبب خلافات عائلية.. أب يلقي بطفليه في سيل جارف بالأردن (صور- فيديو)

وكالات

ألقى أب طفليه في سيل محافظة الزرقاء الواقعة شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، بسبب خلافات عائلية.

وأظهرت التحقيقات أن الأب الأردني أقدم على قتل طفليه "غلا" (5 سنوات) و"محمد" (8 أشهر) للانتقام من زوجته بسبب خلافات عائلية.

وحاول الأب، "حرق قلب" زوجته التي غادرت المنزل إلى بيت عائلتها بعد شكوى قدمتها ضده.

وحسب التحقيقات، فإن الأب كان متزوجًا من اثنتين، ودخل في نزاع مع إحداهما فغادرت منزل الزوجية إلى بيت أهلها ورفعت شكوى ضده قبل أيام، ما دفعه لأخذ الصغيرين وألقاهما في السيل.

◀️جريمة قتل مروعة هزت المجتمع الأردني.. أب يلقي بطفليه "بعمر 5 سنوات ورضيع بعمر 8 أشهر" في سيل الزرقاء، بسبب خلاف مع زوجته. pic.twitter.com/D4LjOVy22q — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 13, 2025

ووقعت الحادثة في منطقة جسر المزرعة بالهاشمية، حيث أخذ الأب طفليه صباح الأحد وألقاهما في السيل.

وعمد بعد ارتكاب جريمته، إلى الاتصال بالشرطة والاعتراف بما فعله، مؤكدًا أنه أقدم على الجريمة بكامل قواه العقلية.

وأمر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بإيقاف الأب، وهو في الخمسينات من عمره، لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

ووجهت إليه تهمة القتل العمد مكرر مرتين، بعد أن أقدم على إلقاء طفليه في السيل وتسبب بوفاتهما.