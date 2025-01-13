أمير قطر يستقبل وفد حماس لبحث آخر تفاصيل الصفقة المرتقبة

وكالات

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري، إن بن حمد آل ثاني استعرض مع وفد حماس مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة.

وخلال اللقاء جدد الأمير القطري موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الخليجية غدًا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.