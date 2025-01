بعد كاليفورنيا.. الحرائق تصل نيويورك وتلتهم مجمعا سكنيا (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أصيب أكثر من ستة أشخاص، بينهم رجال إطفاء، ونزح العشرات من سكان مدينة نيويورك، بينما يكافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع في مبنى سكني في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك حوالي الساعة 1:45 صباحًا أن الوكالة استجابت لحريق مكون من 5 أجهزة إنذار في برونكس.

ووفقًا لمنشور على منصة X، ذكرت إدارة الإطفاء أن أطقم الطوارئ التي وصلت إلى الموقع عثرت على حريق في السقف فوق الطابق العلوي للمبنى، بين السقف والجانب السفلي منه، وهي المنطقة التي تعرف باسم "كوكلوفت" − وهي منطقة مفتوحة تمتد على طول وعرض المبنى.

