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بعد كاليفورنيا.. الحرائق تصل نيويورك وتلتهم مجمعا سكنيا (فيديو)

09:11 م الجمعة 10 يناير 2025

الحرائق تصل نيويورك وتلتهم مجمعا سكنيا

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القاهرة- مصراوي

أصيب أكثر من ستة أشخاص، بينهم رجال إطفاء، ونزح العشرات من سكان مدينة نيويورك، بينما يكافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع في مبنى سكني في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك حوالي الساعة 1:45 صباحًا أن الوكالة استجابت لحريق مكون من 5 أجهزة إنذار في برونكس.

ووفقًا لمنشور على منصة X، ذكرت إدارة الإطفاء أن أطقم الطوارئ التي وصلت إلى الموقع عثرت على حريق في السقف فوق الطابق العلوي للمبنى، بين السقف والجانب السفلي منه، وهي المنطقة التي تعرف باسم "كوكلوفت" − وهي منطقة مفتوحة تمتد على طول وعرض المبنى.

وأوضحت الإدارة في منشورها: "يبلغ عرض هذا المبنى حوالي 200 قدم، وعمقه حوالي 100 قدم، وكان لدينا حريق منتشر في جميع أنحاء منطقة الكوكلوفت. في البداية، دخلت فرق الإطفاء المبنى للقيام بعمليات تفتيش وإجلاء السكان ومكافحة النيران. لكن الحريق كان قد أحرز تقدمًا كبيرًا".

نظرًا لخطورة الوضع على رجال الإطفاء، قررت إدارة الإطفاء سحب الفرق من داخل المبنى واستكمال عمليات مكافحة النيران من الخارج.

ونشرت الوكالة حوالي الساعة 8:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي: "نحن نستخدم سلالم الأبراج لإطفاء بقية النيران المشتعلة في المبنى، وما زلنا نواصل هذه العملية".

وأشار المسؤولون إلى أن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد الحريق، حيث واجهوا ظروف رياح شديدة ساهمت في انتشار النيران بشكل سريع.

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