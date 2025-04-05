مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

كتبت- أسماء البتاكوشي:



أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا" جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة من جمهورية كينيا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت موقفها الثابت الرافض لاستهداف بعثات حفظ السلام الأممية، وتجدد دعمها للدور الهام الذي تقوم به بعثة "مينوسكا" وسعيها لإحلال السلام والاستقرار، وللدول المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.

كما تتقدم مصر بأصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة لمقتل أحد أفراد البعثة من كينيا.