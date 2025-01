بسبب دمار الحرائق.. بايدن يصف ما حدث في لوس أنجلوس بـ"ساحة حرب"

القاهرة- مصراوي

شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة لوس أنجلوس بـ"ساحة حرب" في ظل استمرار الحرائق الكبرى التي تجتاح أحياء متعددة في المدينة.

وقال بايدن: "ذكرتني المشاهد بمسرح حرب، حيث استهدفت مناطق معينة بالقصف"، وأضاف: "إنه يشبه مشهد معركة تقريبًا".

وأشار الرئيس إلى وجود "أدلة واضحة على وقوع أعمال نهب"، موضحًا أن هناك من "يدخل مجتمعات هؤلاء الناجين للقيام بأعمال نهب".

وفي سياق متصل، انتقد بايدن بشدة إيلون ماسك، متهمًا إياه بنشر معلومات مضللة حول النيران، مما أدى إلى تضخيم هذه المزاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم بايدن تصريحاته محذرًا من استغلال الكارثة من قبل "الديماغوجيين"، قائلاً: "سيكون لديك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون الاستفادة من هذه المأساة لتحقيق مكاسب شخصية".

وأصيب أكثر من ستة أشخاص، بينهم رجال إطفاء، ونزح العشرات من سكان مدينة نيويورك، بينما يكافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع في مبنى سكني في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك حوالي الساعة 1:45 صباحًا أن الوكالة استجابت لحريق مكون من 5 أجهزة إنذار في برونكس.

ووفقًا لمنشور على منصة X، ذكرت إدارة الإطفاء أن أطقم الطوارئ التي وصلت إلى الموقع عثرت على حريق في السقف فوق الطابق العلوي للمبنى، بين السقف والجانب السفلي منه، وهي المنطقة التي تعرف باسم "كوكلوفت" − وهي منطقة مفتوحة تمتد على طول وعرض المبنى.

JUST IN: An apartment fire has reignited after tearing through a building in the Bronx, injuring firefighters and displacing dozens.

Updates here: https://t.co/SVhwP6Y5hT

(via @MereGorman) pic.twitter.com/w0VwMk0DPH

— FOX 5 NY (@fox5ny) January 10, 2025