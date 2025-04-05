ارتفاع حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي على وسط أوكرانيا إلى 18 قتيلًا

كييف- (أ ب)

أعلن سيرهي ليساك، حاكم مدينة كريفي ريه الأوكرانية اليوم السبت، أن حصيلة قتلى هجوم صاروخي على المدينة في وسط البلاد، ارتفع إلى 18 قتيلا، بينهم تسعة أطفال.

كما أصيب 61 شخصا آخر في الهجوم الذي وقع أمس الجمعة، وبينهم رضيع عمره ثلاثة أشهر، وسكان مسنون. ومازال أربعون شخصا يتلقون العلاج في المستشفى بينهم طفلان في حالة حرجة و17 في حالة خطيرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول "لا يمكن العفو عن هذا مطلقا. إنها ذكرى أبدية للضحايا".

وكريفي ريه هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام "وقع الهجوم الصاروخي مباشرة بجوار مبان سكنية، حيث ضرب ملعبا وشوارع عادية".

وقالت السلطات المحلية إن الهجوم الصاروخي سبب أضرارا بنحو عشرين مبنى سكنيا، وأكثر من 30 سيارة ومبنى تعليمي ومطعم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة صاروخية فائقة الدقة برأس حربية شديدة الانفجار، استهدفت بها مطعما كان يستضيف اجتماعا لقادة وحدات ومعلمين غربيين.

وقال الجيش الروسي إن الضربة قتلت 85 عسكريا، وضابطا أجنبيا، ودمرت عشرين مركبة. ولا يتسن التحقق من مزاعم الجيش بشكل مستقل. ورفضت هيئة الأركان العامة الأوكرانية المزاعم.

وأسفر هجوم لاحق بطائرة مسيرة على كريفي ريه عن مقتل امرأة وإصابة سبعة آخرين.

وقال الرئيس زيلينسكي: "يثبت كل صاروخ وكل طائرة مُسيرة أن روسيا لا تريد إلا الحرب فقط".





